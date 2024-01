Agente Dragusin: "Non puoi mai dire di no al Napoli, ma dipende da tante cose"

Dragusin, le parole dell'agente

In merito ha fatto il punto della situazione Florin Manea, agente del difensore ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: "Domani parlerò con Genoa e vedrò se la società ha parlato con qualcuno, ma io di contratto e trasferimento non ho parlato con nessuno. So che c'è interesse per il calciatore ma ufficialmente nessuno mi ha parlato di un'offerta per Radu. Vedremo domani cosa mi dice il Genoa. Difficile dire quanto valga il cartellino di Radu, ma credo che 20 mln li valga. Dobbiamo tutti essere contenti quando si fa un trasferimento del genere perchè penso che tutti abbiamo fatto un grande lavoro. E' stato acquistato a 5 milioni e adesso ne vale almeno 20, quindi anche il Genoa che incassa una cifra del genere potrebbe ritenersi soddisfatto".

"Non puoi mai dire no al Napoli"

Sull'interesse del Napoli: "Napoli? Non puoi mai dire di no al Napoli, ma dipende da tante cose. Radu non pensa ai soldi, ma al percorso e alla città dove lavorerà e si allenerà. Quando si è parlato di Napoli e Tottenham, lui si è creato il problema di lasciare il lavoro a metà col Genoa chiedendosi se fosse giusto partire. Io gli ho detto che aiuterebbe il club con i soldi che incasserebbe dalla sua cessione. Forse parte o forse no. Può succedere di tutto ma io starò vicino a lui per dargli tutto il mio appoggio comunque vada. A Genova è diventato uno dei più forti e ha dimostrato il suo valore, adesso deve fare il passo, che sia Napoli o Tottenham per dimostrare di essere all'altezza e puntare a club come Real Madrid e Barcellona e puntare a diventare il più forte difensore al mondo".

"Dragusin un affare per ogni allenatore"

L'agente del giocatore chiosa sottolineando le qualità di Dragusin: "È molto bravo nell'uno contro uno e fortissimo nel colpo di testa. Ha preso solo un giallo per un fallo in attacco. È arrivato a 16 anni per la Juventus e ha avuto modelli come Bonucci e Chiellini. Vuole diventare top e vuole giocare. Napoli e Tottenham non gli garantiscono la titolarità ma lui si impegnerà per conquistare un ruolo da protagonista. Può giocare sia nella difesa a tre che a quattro ed è un affare per ogni allenatore. Il Napoli ha una chance di prenderlo se dovesse chiamarmi", ha concluso.