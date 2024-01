Napoli, l’acquisto che non piace a De Laurentiis

Adagiatosi in uno stato di rilassatezza totale dopo l’addio di Spalletti e Giuntoli, come se la squadra campione d’Italia potesse continuare a vincere “da sola”, puntando addirittura alla Champions, De Laurentiis ha perduto il controllo del Napoli. Dopo vent’anni, da principiante a navigato imprenditore di calcio, il presidente capace di centrare ogni anno il colpo fortunato nella scelta dell’allenatore e dei giocatori ha steccato. Alcune circostanze lo hanno confuso: il vuoto della guida tecnica, nessun allenatore di provate capacità disponibile per la panchina azzurra dopo Spalletti, e la forza della squadra capace di vincere il campionato con 16 punti di vantaggio sulla seconda. De Laurentiis non ha calcolato che il crollo dei grandi club nell’anno dello scudetto azzurro (Inter 12 sconfitte, Juventus 10, Milan 8), vantaggio notevole per la vittoria del Napoli, non si sarebbe ripetuto, mentre il declino del Napoli campione d’Italia denunciava già nel girone di ritorno la necessità di un rafforzamento della “rosa”.