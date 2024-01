Il Napoli ha trovato l'accordo per Traoré. È tutto fatto per l'arrivo del calciatore ivoriano che andrà a rafforzare la rosa guidata da Mazzarri. Il club di De Laurentiis ha soddisfatto le condizioni del Bournemouth, club con il quale ha impostato il trasferito in base a un prestito con diritto di riscatto. Per Traoré si tratta di un ritorno in Italia, considerato che in passato ha militato in Serie A con le maglie di Empoli e Sassuolo.