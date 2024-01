Napoli, c'è Traoré: cosa manca per l'ufficialità. E su Lukic...

Prendi subito un ivoriano (Traoré), un paio di serbi (Lukic e con lui Samardzic), poi un ceko (Barak), un argentino (Nehuén Perez), un belga (Theate), anzi due (Mangala) e ciò che sembra una Babele del calcio improvvisamente si trasforma in strategia. Eppure pare caos, la ricerca un po’ affannosa di aggrapparsi a qualcosa, fosse pure semplicemente una speranza: ventotto punti, a cinque dalla Champions, a venti dal proprio scudetto che qualcuno a maggio meritatamente conquisterà; e poi c’è (tanto) altro ancora: una squadra che non segna ma che subisce, che ha uomini in Coppa d’Africa, lungo degenti ed ha pure ceduto Elmas: serve un piano di pronto intervento, mentre (quasi) mezzo mercato è volato via e poi si andrà in Arabia.