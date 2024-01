Napoli, Traore in arrivo e c’è l’offerta per Theate

Un giorno in meno, per provare a ritrovarsi con due uomini in più: il mercato ha i suoi tempi e pure i suoi ritmi e il Napoli se ne sta avvolto nei propri pensieri, scruta, studia, fondamentalmente riflette, per non sentirsi affogare nell’ansia. Il centrale difensivo e il mediano rappresentano l’esigenza immediata però c’è un viaggio in Arabia da affrontare e un universo da sondare. Per ora, Mazzocchi è pronto, può aiutare adesso che ha scontato la squalifica in campionato, è l’alternativa per Di Lorenzo con Zanoli che ha preparato l’auto e l’ha orientata verso Salerno: ma a questa squadra che non ha più Elmas, che non ha Anguissa, che ha perso Natan, occorrono certezze almeno aritmetiche per consentirsi scelte che non siano disperate. In mezzo al campo c’è emergenza, pure Zielinski è finito in un limbo con quell’affaticamento comparso proprio prima che cominciasse il derby e che comunque era stato annunciato dalle formazioni di sabato mattina sui giornali: era chiaro che sarebbe finita così, al di là delle tesi ufficiali. E in difesa, idem: però lì almeno, se si complica la questione, c’è sempre un Di Lorenzo che può aiutare.