Napoi, Perez in freezer: affare rimandato a lunedì. E c’è il nodo Ostigard

Nehuen Perez giocherà con l’Udinese contro l’Atalanta e Leo Ostigard, invece, sfilerà con la Lazio. «Leo è un grandissimo giocatore. Serve al Napoli. Adesso vediamo un pochino cosa succederà. Dobbiamo sperimentare gli acquisti, fino ad allora è difficile fare ragionamenti sulle cessioni», ha detto ieri De Laurentiis dopo l’Assemblea di Lega. E così, tutto è rimandato a lunedì: Adl e Gino Pozzo hanno definito l’affare-Perez sulla base di 18 milioni , ma la frenata nella trattativa per Ostigard con il Genoa, che in virtù della valutazione elevata del norvegese si è cautelato prendendo Cittadini dall’Atalanta, crea per il momento una difficoltà oggettiva nella compilazione della lista per il campionato. Già ingolfata: uno tra Demme e Zielinski è seriamente a rischio.

L'affare Perez rimandato a lunedì: lo scenario



Se Ostigard non sarà ceduto, insomma, i posti da liberare nell’elenco da presentare dopo il mercato diventerebbero due: problema vero. Ieri l’agente ha chiesto ancora al Napoli info sulle prospettive del suo giocatore, intenzionato a cambiare aria e fino a un paio di giorni fa fermamente deciso a rifiutare l’Udinese per rispettare la parola data al Genoa, ma ora la situazione è in evoluzione. Tutti i discorsi, comunque, sono stati rimandati a lunedì, ovvero al rientro dalla trasferta di Roma con la Lazio all’Olimpico: il Napoli vuole ufficializzare in fretta l’acquisto di Perez e regalare a Mazzarri il rinforzo in difesa richiesto sin dalla vigilia dell’apertura del mercato.



Napoli, ecco l'ufficialità di Dendoncker

Parallelamente si lavora anche all’uscita di Gianluca Gaetano, legittimamente ambizioso e alla ricerca di una soluzione che possa consentirgli di avere più spazio di quello rica v ato finora in azzurro: piaceva all’Empoli e al Parma, discorsi poi sospesi prima della partita con la Salernitana e della partenza per Riyad per la Supercoppa. Ieri, nel frattempo, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Leander Dendoncker dall’Aston Villa: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Il centrocampista belga, regolarmente in condizione avendo sempre lavorato in Inghilterra, è apparso al centro sportivo di Castel Volturno dopo aver trascorso la giornata di giovedì in albergo (ha firmato il contratto soltanto in serata): oggi partirà per Roma insieme con la squadra e domani all’Olimpico farà la sua prima apparizione in panchina.