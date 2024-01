Mercato Napoli, Meluso e la frase su Osimhen e Zielinski

Napoli, Meluso su Osimhen

A Meluso è stato chiesto se Osimhen potrebbe essere distratto dall'annuncio dalla fine della sua esperienza al Napoli, che saluterà a fine stagione: "È una mentalità non corretta pensare che se un giocatore medita di cambiare squadra non possa essere con determinante. Osimhen ha sempre voglia di vincere anche nelle partitelle in allenamento. L'aspetto agonistico non gli è mai mancato e non verrà meno. Del suo futuro se ne riparlerà a fine campionato. Spero che torni dalla Coppa d’Africa con le condizioni fisiche e soprattutto mentali giuste dare il suo contributo a questa squadra”.

Napoli, Meluso su Zielinski

Da Osimhen a Zielinski. Un altro calciatore al passo d'addio: “Piotr è un professionista, oggi stiamo pensando solo alla nostra gara di oggi. Affrontiamo la Lazio ina una partita molto importante per rimetterci in carreggiata per il quarto posto. Zielinski è professionista ed un giocatore importante finché è con noi deve giocare per noi e mettersi a disposizione”.