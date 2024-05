Napoli, per Gudmundsson è sfida con Inter e inglesi

Napoli, fantasia Gudmundsson

Dopo una stagione simile, Gudmundsson punta al grande salto. Sa di meritarlo e ha l’imbarazzo della scelta. Il Napoli ha seguito e apprezzato il calciatore in questi mesi e ora è alla porta, chiede informazioni, prova a capire i margini dell’operazione in termini economici e non solo. Il club azzurro, ad esempio, è consapevole del fatto che siano diverse le società che puntano l’islandese. Gudmundsson è stata una sorpresa assoluta per la Serie A. Ha segnato quattordici gol e collezionato una serie infinite di giocate che hanno infiammato Marassi e l’intero campionato. De Laurentiis ha una spiccata sensibilità per i talenti e per questo punta Gudmundsson, ma dovrà superare non solo la concorrenza dell’Inter ma anche della Premier League, meta preferita del giocatore.

Napoli, riecco Jean-Philippe Mateta

Dalla Francia accostano al Napoli Jean-Philippe Mateta, anni 26, centravanti francese di proprietà del Crystal Palace autore di tredici gol in campionato e una promessa d’addio strappata al suo club in caso di offerta importante a fine stagione. Un giocatore che il Napoli aveva già seguito prima di puntare tutto su Osimhen. A quei tempi Mateta giocava nel Mainz. Oggi è semplicemente un altro profilo che si accomoda in fondo all’elenco d’idee della società per la sostituzione, guarda caso, proprio del bomber nigeriano.