Napoli, Kvaratskhelia segna e si tappa le orecchie

Venerdì a Firenze, contro la Fiorentina, Khvicha Kvaratskhelia ha segnato l’undicesimo gol della sua stagione, il primo su punizione, e poi ha messo il turbo: una corsa verso il settore ospiti con il volto (splendidamente) deformato dalla grinta e dalla fame rabbiosa e poi un’esultanza catturata dai flash. E puntualmente postata dal giocatore sul profilo Instagram sottoforma di story. E che storia: Kvara con gli indici dentro le orecchie, come fa uno quando non vuole non ascoltare. Tappate. Magari era solo una delle sue pose divertenti o in codice - come quando fece la linguaccia o raccontò l’amore per Nitsa con le dita -, fatto sta che nell’aria c’è ancora l’eco delle dichiarazioni rilasciate giovedì da De Laurentiis guardando il golfo da Posillipo: «Kvara ha un contratto che scade nel 2027 e sto serenissimo», disse rispondendo alle curiosità di chi s’interessava allo stato del rapporto e dei lavori sul rinnovo. «Ma poi mi chiedo: l’abbiamo fatto esplodere noi, quello lì? Abbiamo avuto intuito? Ecco: dobbiamo essere sempre quelli che lo prendono in quel posto? I contratti vanno rispettati». E ancora: «In generale tutti sono cedibili, sempre, dipende da chi vuole comprarli». E il Psg fa sul serio per Kvaratskhelia.

La situazione mercato e il Psg sullo sfondo

La situazione, insomma, è tutta da definire: in divenire, in fieri, panta rei o come dir si voglia. Tanto, la sostanza non cambia. Il Napoli, comunque, vuole puntare su Kvara e Adl è molto tranquillo: ufficialmente è questo lo scenario. Anzi, il quadro si può completare con le pennellate di Mamuka Jugeli, il suo manager, vergate direttamente dalla Georgia: «Non abbiamo fretta di prendere una decisione, il Napoli è la seconda casa di Khvicha. Apprezziamo il rispetto del club e del presidente nei confronti di Kvara. La decisione sul futuro sarà presa soltanto tenendo conto di questi aspetti: se ci sarà un’offerta che soddisferà il club e il giocatore, e De Laurentiis non sarà contrario». Il Psg, dicevamo, è uno spettatore molto interessato alla vicenda: deve colmare la voragine di talento creata dall’addio di Mbappé, promesso sposo del Real Madrid, e nella sua lista dei grandi obiettivi ha inserito proprio Kvara. In cima, in alto, in forma autorevole. Il Napoli, dal canto suo, non ha bisogno né intenzione di venderlo e rifletterebbe soltanto al cospetto di una proposta indecente: 120, 130 milioni o giù di lì. Sì, la classica offerta shock. Altrimenti, rien ne va plus.