Napoli, spunta Lucca: De Laurentiis lo ha chiesto all’Udinese

Procede la trattativa per Alessandro Buongiorno , il difensore ritenuto perfetto da Conte e già cercato dal Napoli prima ancora della scelta sul nuovo allenatore. Una pista in salita per motivi soprattutto economici, ma il Napoli vuole provarci e insiste. Non è bastata, poche settimane fa, la prima proposta da 35 milioni più 5 di bonus per convincere Cairo. Il Torino aspetta offerte più alte , sa che potrebbero arrivare dalla Premier League, intanto il ds Manna dialoga col procuratore del centrale che a giugno volerà in Germania per gli Europei. Buongiorno sa della stima di Conte, il Napoli nei prossimi giorni proverà a capire quanto margine avrà per affondare il colpo in tempi rapidi.

Napoli, missione bomber

Per il ruolo di prima punta, come erede di Osimhen, tra i preferiti del club c’è Artem Dovbyk, ucraino del Girona, anni 26, rivelazione dell’ultima Liga di cui è stato capocannoniere con 24 gol. Costo: quaranta milioni. Ovvero la cifra della clausola. La concorrenza è folta (piace molto all’Atletico Madrid) e la mancata Champions potrebbe spingerlo altrove, ma Conte è un fattore e potrebbe incidere sul suo destino. Discorso, questo, che vale per un altro gigante d’Europa: il messicano Santiago Gimenez del Feyenoord, 23 anni e 23 gol in Eredivisie.

Idea Lucca dall'Udinese

Si cercano anche in Italia nuovi gol. L’ultima idea si chiama Lorenzo Lucca, otto reti in campionato, centravanti che l’Udinese riscatterà dal Pisa per otto milioni. De Laurentiis ne ha già parlato con Pozzo, ha richiesto il giocatore che è tornato in Italia la scorsa estate dopo l’esperienza all’Ajax. Per Lucca, anni 23, primo italiano a giocare nel club olandese, è già arrivata anche la chiamata di Spalletti per la Nazionale. Nel mirino del ds Manna anche Retegui del Genoa. A centrocampo serviranno diversi innesti che siano di spessore ma anche funzionali: oltre a Sudakov dello Shakhtar, altre idee sono Brescianini del Frosinone, Ugarte del Psg e Manu Koné del Mönchengladbach.

Allo sprint

Il mercato vive anche di suggestioni, come quella per Federico Chiesa che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che la Juventus vorrebbe cedere. Prezzo alto, una cinquantina di milioni, ma l’ostacolo principale - nonostante il gradimento di Conte - è l’ingaggio elevato, da oltre sei milioni, ben oltre i parametri attuali del Napoli. Più facile avvicinarsi ad altri giocatori di gamba e talento come Gudmundsson del Genoa o Mason Greenwood che tornerà al Manchester United dopo il prestito al Getafe.