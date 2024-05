Napoli, gli incedibili di Conte: non solo Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è incedibile. Il Napoli - ufficiosamente detto il Napoli di Conte - lo ha dichiarato in maniera ferma e decisa: il Psg è in pressing, ha già l’accordo con il giocatore e ha pure confezionato un’offerta da 100 milioni di euro per lui, ma il club azzurro non ha alcuna intenzione di cederlo a meno che la super offerta di Al-Khelaifi non si trasformerà in una proposta indecente, shock, da 150 milioni o magari anche superiore. Il quadro societario è questo, sfumature più o meno intense, e il pennello, cioè l’indicazione arriva direttamente da Antonio Conte, l’uomo della rifondazione in attesa di ufficializzazione: i legali sono al lavoro, siamo alla lettura dei contratti e dunque alle battute finali di una maratona burocratica che potrebbe concludersi nel fine settimana e portare alle firme già lunedì, ma nel frattempo la linea tecnica comincia a venire fuori prepotente. E la nuova squadra non prescinderà da Kvara: è una delle certezze di Conte. E neanche l’unica: ricostruzione non significherà rivoluzione, la rosa è ritenura valida, competitiva e di talento, e del resto un anno fa era pur sempre identificata come quella dello scudetto. Certo, bisognerà ritoccarla per far fronte agli addii già ceritificati (vedi Zielinski) o alle cessioni che verranno, che ci saranno, ma esiste uno scheletro imprescindibile che parte da Kvara e continua con Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Raspadori, Politano, Meret. E Di Lorenzo, un capitolo a parte: Conte lo ritiene incedibile, ma lui ritiene conclusa l’avventura. E la Juve è in agguato: situazione intricata, ma il tecnico lo marcherà esattamente come faceva da giocatore con gli avversari. Strettissimo.