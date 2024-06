Lozano al San Diego: ecco quanto ci guadagna il Napoli

NAPOLI - Hirving Lozano lascia il Psv e il Napoli ci guadagna. L’avventura olandese del Chucky finirà un anno dopo l’acquisto dal club azzurro e la vittoria dell’Eredivisie. L’attaccante messicano, tornato a Eindhoven a gennaio, si trasferirà in Major League: da ieri è ufficialmente un giocatore del San Diego FC. A dare l’annuncio è stato proprio il club californiano, con tanto di dettagli contrattuali: Lozano, 28 anni, ha firmato fino al 2028. Un quadriennale da 6 milioni stagione. Fino al 31 dicembre giocherà con il Psv e a febbraio 2025 debutterà negli States: per San Diego, all’esordio in Major, si tratta di un ingaggio record. Al Psv andranno più o meno 15 milioni di euro, il 15% dei quali è destinato al Napoli (a gennaio è stata pattuita una percentuale sulla futura rivendita).