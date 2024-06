Napoli, per Marin ci siamo: si chiude nelle prossime ore

Il Napoli stringe per Rafa Marin. Lo ha puntato, ci crede, lo vuole ed è pronto a metterlo subito a disposizione di Conte, già per il primo ritiro in programma a Dimaro dall’11 luglio. Anzi, dal raduno che di routine dovrebbe andare in scena uno o due giorni prima della partenza. Dettagli. La sostanza non cambia: il ds Manna sta trattando con il Real Madrid, proprietario del cartellino di questo difensore andaluso di 22 anni che ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Alaves collezionando 35 presenze, 33 in Liga e 2 in Coppa del Re, ricoprendo un po’ tutti i ruoli nella linea. Prettamente centrale destro nella difesa a quattro. Con il Castilla, la seconda squadra del Real, giocava a tre, ed è proprio questa duttilità, questa capacità di giostrare indifferentemente in ogni posizione ad aver convinto Manna ad accelerare. Dicevamo: il Napoli vuole acquistarlo a titolo definitivo, per una cifra che si aggira intorno ai 10-12 milioni, ma il Real Madrid punta a mantenere il controllo su questo prodotto della sua cantera, e così le parti discutono sulla formula; per la precisione sui termini della recompra, l’opzione di riacquisto, che il Real vuole tra due anni (per una trentina di milioni o giù lì).