Calciomercato Napoli, per Buongiorno Conte ha fretta. Poi Spinazzola

NAPOLI - Nel segno di Antonio Conte. Il calciomercato del Napoli segue le direttive tracciate dal condottiero salentino, sempre in costante contatto con il ds Manna. E così, negli ultimi giorni, è stata aumentata l’offerta per il difensore Alessandro Buongiorno fino a 35 milioni con bonus, a fronte di una richiesta complessiva di 45 del Torino. La distanza tra domanda e proposta si è quindi ridotta con il Napoli forte del sì del ragazzo che, da tempo, ha sposato il progetto di Antonio Conte. Parallelamente, proseguono i lavori per rinnovare anche le corsie con innesti mirati e condivisi.

Gli incastri di mercato

L’accelerazione definitiva per Leonardo Spinazzola è prevista così quando partirà Mario Rui, aperto a una nuova esperienza, meglio ancora se in Portogallo, in patria. L’esterno umbro, 31 anni, svincolato di lusso dopo averchiuso la parentesi con la Roma, è considerato un’opportunità di mercato ed è stimato dal tecnico leccese: sul piatto un contratto di un anno, con eventuale opzione per quello successivo. Capitolo Rafa Marin. Il 22enne difensore spagnolo effettuerà le visite mediche molto presto, orientativamente nei pressi del raduno e comunque prima del ritiro azzurro previsto per l’11 luglio. Ricordiamo la formula: al Real Madrid spetteranno circa 11 milioni di euro per il cartellino, con le merengues che si sono garantite la possibilità di riacquistare il ragazzo considerato un idolo in patria, versando 25 milioni nel 2026 e 35 nel 2027. Ma se il club azzurro darà altri 10 milioni entro il prossimo anno, la recompra avrà un valore doppio: quindi 50 milioni nel 2026 e 70 milioni nel 2027.

Mario Hermoso

Mario Hermoso, 29 anni, altro difensore spagnolo svincolato dopo il ciclo all’Atletico Madrid non viene poi perso di vista, anche se le richieste per le commissioni del suo entourage sono ritenute ancora eccessive dalla società. Chiaramente tutto il mercato degli azzurri ruota attorno ad Osimhen, ma al momento la situazione dell’attaccante nigeriano è bloccata e non ci sono grandi novità all’orizzonte: Victor ha grande voglia di Premier, ma sono tutti alla finestra ad attendere di trattare per meno dei 130 milioni della clausola rescissoria.

Le cessioni

In ogni caso il reparto arretrato verrà profondamente rinnovato e la conferma arriva anche dalla lista dei partenti. Tra questi, c’è anche Natan per il quale si sono interessate diverse società italiane e brasiliane. Ma in questa fase il Napoli non cambia idea: per il centrale 23enne, valutato sui 10 milioni di euro, verranno considerate solo offerte a titolo definitivo. Ancora più vicino l’addio di Alessandro Zanoli. Reduce dall’esperienza alla Salernitana, terminata con la retrocessione del club, l’esterno si è promesso al Genoa che con il Napoli ha impostato l’affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Gianluca Gaetano è invece sempre nei pensieri del Cagliari, determinato a riportare in Sardegna il centrocampista con una formula diversa rispetto al prestito secco di gennaio. Sull’ex Cremonese vigila anche la Fiorentina. Altre cessioni: Lione e Marsiglia vogliono Lindstrom, ma gli azzurri sono disposti a cederlo solo con un riscatto fissato a 25 milioni di euro.