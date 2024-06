Calciomercato Napoli, obiettivi Buongiorno-Spinazzola: le mosse del ds Manna

E ora, il mercato. Anche con gli italiani, con i nazionali, dopo la fine dell’avventura in Germania per l’Italia di Luciano Spalletti. Quella che comincerà domani potrebbe già diventare una settimana molto importante per gli affari del Napoli: due i colpi che il ds Manna sta provando a definire già prima dell’inizio del ritiro in programma a Dimaro, in Trentino, dall’11 al 21 luglio. Un difensore centrale: Alessandro Buongiorno, sempre e solo lui, soprattutto lui ora che la Nazionale (ahinoi) ha anche concluso la parabola europea. E un esterno sinistro, capace di giocare anche a destra: Leonardo Spinazzola, 31 anni, da oggi ufficialmente svincolato dopo la fine della lunga parentesi alla Roma. Spina, tra l’altro, arriverebbe anche in tempo per cominciare concretamente la preparazione in Val di Sole, sul campo, cosa fondamentale per entrare al volo nei meccanismi del sistema di Conte. Due più uno: il difensore spagnolo Rafa Marin, 22 anni, il primo acquisto già chiuso con il Real Madrid, ufficioso ma non ancora ufficiale, comunque atteso nei pressi del raduno, in agenda un paio di giorni prima del decollo verso il Trentino.



Napoli, l'affondo per Buongiorno: le cifre

Il grande obiettivo del mercato del Napoli, però, resta Buongiorno, 25 anni, da ieri libero e in vacanza dopo l’eliminazione della Nazionale all’Europeo in Germania. Un torneo che non è riuscito a vivere in campo neanche per un solo minuto: Spalletti non l’ha mai impiegato, né dall’inizio né a partita in corso. Avvolto nell’azzurro del Napoli, però, le cose sarebbero del tutto differenti: Conte punta molto, facciamo anche moltissimo sul centrale del Torino, mancino naturale, veloce e pratico in marcatura, dominante nel gioco aereo. Un difensore forte, bravo, strutturato che nella linea a tre respira aria di casa dopo averci recitato sia nel triennio di Juric sia nella fase granata di Nicola. Il Napoli è l’unico club che per lui ha confezionato un’offerta serissima, super: 35 milioni di euro con i bonus. Il Toro è partito da una richiesta enorme, 40 milioni di base fissa più 5 di bonus, ma le distanze sono ormai ridotte, ci si incontrerà a metà strada. Conte ha anche parlato con Buongiorno, sa che lui gradisce così come ha gradito il pressing forsennato: a Torino attendevano rilanci dalla Premier, il Newcastle, e un po’ d’illustri italiane interessate, ma i passi più concreti e anche fattibili sono stati quelli del Napoli. Il ds Manna, da domani, sarà di nuovo a Milano a tessere la tela di Buongiorno e poi quella di Spinazzola: la strategia è definita, chiarissima.