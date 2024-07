Napoli, Di Lorenzo e quel saluto a Zielinski: indizio social sul futuro

So Tra gli 897mila followers che Piotr Zielinski ha su Instagram, uno di questi è Giovanni Di Lorenzo. E sotto il post, commovente per i tifosi, che il polacco ha messo sul suo profilo per ringraziare tutti e dire addio, c’è stato un commento che ha ricevuto quasi 3mila like, quello del capitano. «Fenomeno, ci mancherai... ti voglio bene!». Il tutto accompagnato da due emoji: le mani che applaudono e un cuore azzurro Napoli. Un gesto semplice, che non è solo da compagno di squadra che ha condiviso le gioie più belle con il polacco, ma anche da capitano. Quel «ci mancherai» è un ulteriore segnale del lavoro di distensione messo in atto dal Napoli con il suo giocatore, che pubblicamente, complice anche il suo impegno con la Nazionale all’Europeo, non s’è mai sbilanciato, affidandosi però alle parole dell’agente, Mario Giuffredi. no segnali, neanche tanto piccoli, di come la situazione sia sulla buona strada, quella della rappacificazione.E sotto il post, commovente per i tifosi, che il polacco ha messo sul suo profilo per ringraziare tutti e dire addio, c’è stato un commento che ha ricevuto quasi 3mila like, quello del capitano.Il tutto accompagnato da due emoji: le mani che applaudono e un cuore azzurro Napoli. Un gesto semplice, che non è solo da compagno di squadra che ha condiviso le gioie più belle con il polacco, ma anche da capitano. Quel «ci mancherai» è un ulteriore segnale del lavoro di distensione messo in atto dal Napoli con il suo giocatore, che pubblicamente, complice anche il suo impegno con la Nazionale all’Europeo, non s’è mai sbilanciato, affidandosi però alle parole dell’agente, Mario Giuffredi.



