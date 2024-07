Il Napoli cambia difesa: visite per Spinazzola e Marin. Buongiorno, accordo raggiunto!

La nuova difesa del Napoli

Buongiorno sarà in ordine di tempo il terzo colpo di mercato del Napoli. I primi due saranno oggi a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche. La settimana del raduno (domani) e della partenza per Dimaro (giovedì) comincerà con le novità Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Lo spagnolo arriva dal Real Madrid a titolo definitivo per 11 milioni. Gli spagnoli vantano il diritto di ricompra versando al Napoli 25 milioni nel 2026 e 35 nel 2027, cifre destinate a raddoppiare qualora il club azzurro garantisse altri 10 milioni al Real entro la prossima estate. L’esterno ex Roma, svincolato da pochi giorni, si legherà al Napoli fino al 2026 dopo l’accordo raggiunto giovedì scorso tra il ds Manna e il suo agente. Dopo le visite mediche, entrambi firmeranno i contratti, verranno annunciati dal Napoli e si uniranno subito a Conte e ai nuovi compagni. Inizieranno da Dimaro, quindi dal primo ritiro, la loro nuova avventura. Una doppia operazione condotta dal ds Manna in tempi rapidi per inseguire l’esigenza di rifondare la difesa regalando a Conte nuovi elementi da cui ripartire. Aspettando Buongiorno.