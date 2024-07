Napoli, Osimhen oggi da Conte: ma il futuro è in bilico

Se fosse un film, con titolo da scegliere con cura per non urtare suscettibilità e neanche la storia che i due protagonisti hanno scritto con straordinaria bellezza nell’anno di grazia del terzo alloro, sarebbe di certo un grande mix: un po’ kolossal drammatico, un po’ commedia all’italian o calciomercato, un po’ thriller con una certa suspense. Il finale è tutto da scrivere, ma la parte iniziale della sceneggiatura è ben definita: il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è ancora in bilico ma la sua permanenza non è assolutamente in dubbio, resterà al centro del progetto di Antonio Conte e della squadra anche se non dovesse raggiungere l’intesa con il club ed è atteso a Castel di Sangro; Victor Osimhen è virtualmente lontano, ma fino a quando i corteggiatori non troveranno un accordo con il Napoli per sbloccare la cessione dovrà mettersi a disposizione in vista del ritiro di Dimaro. Sin da oggi, giorno del raduno, esattamente come i compagni. Strana la vita, vero? Un anno fa Osi e Kvara erano gli inseparabili gemelli dello scudetto, una specie di Derrick dei cartoni animati, e oggi invece non si sa neanche se riusciranno a salutarsi in questa estate di rinnovamento, regole nuove e aria pura come non si respirava da un po’ di mesi. E per il resto, domani è un altro giorno: più film di così.