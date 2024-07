Spinazzola, il figlio già con la maglia di Maradona: la foto è da brividi

Leonardo Spinazzola è pronto per iniziare la sua avventura con la maglia del Napoli . Ieri l'ex cursore di fascia della Roma ha svolto e superato le visite mediche di rito a Villa Stuart . Antonio Conte potrà contare sulle sue scorribande sulla fascia, a riaverlo alle sue dipendenze.

Mattina Spinazzola a spasso per i vicoli di Napoli con la maglia di Maradona

A Castel Volturno è iniziato il raduno: Osimhen è stato tra i primi ad arrivare. Mentre gli azzurri muovono i primi passi in vista della prossima stagione, Miriam Sette, moglie di Spinazzola, ha invece documentato attraverso i social come procede l'ambientamento della famiglia in città. A quanto pare decisamente bene perché Mattia Spinazzola, figlio di Leonardo e Miriam, si sta già godendo qualche passeggiata tra vicoli partenopei indossando una maglia di Maradona.