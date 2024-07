Napoli, per Buongiorno visite mediche e firma: ecco quando sarà a disposizione

INVIATO A DIMARO FOLGARIDA - Buongiorno Napoli, Buongiorno Alessandro . Professione difensore, terzo acquisto all'alba del raduno di un club vivo e pimpante esattamente come il suo allenatore, e autentico colpo del ds Manna: oggi farà le visite mediche di buon mattino a Roma, a Villa Stuart, nel primo pomeriggio firmerà il contratto fino al 2029 e poi andrà in vacanza . Che acquisto: il nuovo direttore sportivo si è presentato con il giovane Marin , scuola Real Madrid; poi ha chiuso a zero l'esperto Spinazzola , su indicazione precisa di Conte; e al terzo giro di carte ha calato un asso da 40 milioni di euro - 35 più 5 di bonus - che tra gennaio e l'apertura del mercato estivo ha ingolosito tutte le big d'Italia, Inter e Juve comprese, e la Premier (il ricco Newcastle su tutti). Alla fine, però, l'ha spuntata De Laurentiis : il presidente s'è spinto con il Torino dove nessun club è arrivato firmando un investimento di enorme portata, soprattutto senza gli introiti della Champions e di altre coppe europee, che significa voglia di vincere; e Manna ha cucito la tela di un affare destinato a lasciare il segno in questo mercato. L'arrivo di Conte, ovviamente, è stato un elemento fondamentale per soddisfare e stimolare le ambizioni di un giovane colosso italiano della difesa, un centrale di assoluta qualità e grandi mezzi fisici abituato a giostrare nella linea a tre, che a 25 anni ha voglia di trofei e di esplodere definitivamente. Non resta che firmare. E poi twittare: Buongiorno, Napoli.

Buongiorno firma con il Napoli: le cifre

Alessandro è arrivato ieri sera a Roma e oggi, dicevamo, sarà sottoposto a tutto l'iter medico e burocratico utile a scrivere la parola fine in calce a una missione immaginata a gennaio, quando ancora era incedibile, e conclusa mesi dopo tra mille ostacoli. Le pretese del Toro erano davvero notevoli - 45 milioni tra base fissa e bonus - ma poi il lavoro diplomatico e una controfferta altrettanto notevole hanno convinto il club granata a chiudere a 35 milioni più 5 di bonus. Buongiorno, invece, firmerà un contratto quinquennale con ingaggio di base da 2,5 milioni a stagione e una clausola rescissoria da 70 milioni valida dal terzo anno.

Napoli, ecco quando sarà a disposizione Buongiorno

Dopo la giornata romana, il giocatore partirà per le ultra meritate vacanze: a fine campionato s'è dedicato alla Nazionale e agli Europei, e dunque non s'è mai fermato. Mai. In mezzo, il futuro: una trattativa estenuante e soprattutto una scelta importantissima per la sua carriera. Con tanto di incontro casuale con Conte in un locale di Torino, alla vigilia della partenza per la Germania: il carisma del signor Antonio ha avuto l'effetto di una calamita; lo voleva, lo ha scelto, lo ha inserito nella lista delle priorità e alla fine De Laurentiis e Manna lo hanno accontentato, dimostrando al ragazzo e al suo entourage la stessa voglia di acquistarlo a ogni costo. Cose che fanno la differenza. Buongiorno sarà a disposizione a Castel di Sangro, la sede del secondo ritiro in agenda dal 25 luglio, quando il Napoli avrà cominciato ad assumere le sembianze del suo allenatore. E il ritmo di chi nel calcio ha una sola regola: dare tutto per vincere.