Napoli, la rivelazione di Conte su Osimhen: "Sapevamo già tutto"

Conte e il commento alle mosse di mercato

"Questo attendismo - ha proseguito Conte da Dimaro - non è una sorpresa, stiamo affrontando tutte le situazioni nella giusta maniera". L'allenatore del Napoli commenta le prime mosse di mercato con l'arrivo di Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin: "Abbiamo riallineato le idee e portato chiarezza, ora faremo valutazioni in campo per vedere chi resta e chi va a giocare altrove, quindi ci saranno nuove cessioni e acquisti".