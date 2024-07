Lindstrom e Ostigard vicini alla cessione: quanto può guadagnare il Napoli

Il Napoli è pronto a sfoltire la rosa di Conte. Stretta finale per due operazioni in uscita. Definito il trasferimento di Lindstrom all'Everton: manca solo l'annuncio ufficiale della cessione del trequartista dansese. Ostigard si avvicina al Rennes: il difensore norvegese sembra orientato ad accettare l'offerta del club francese per giocare in Ligue 1.