Osimhen, la lunga attesa: il Napoli non ha fretta

CASTEL DI SANGRO - Tutto torna. Nella vita è così che funziona. E alla fine è tornato anche Victor Osimhen: a Castel di Sangro, dove un anno fa tutto è cominciato, per il secondo ritiro di un'estate che probabilmente immaginava diversa. Mettiamola così: sospettava che avrebbe partecipato alla prima parte della preparazione a Dimaro ma ad un tratto, con il naso all'insù verso le Dolomiti, ha iniziato a credere nell'ipotesi di non partire per gli Appennini insieme con il gruppo. Sentiva il profumo di Parigi. E invece, dagli Appennini ai Pirenei è un racconto ancora tutto da scrivere. E ieri è sbarcato in Abruzzo: ha svolto in gruppo la sessione tecnico-tattica riservata e blindata sul secondo campo, e poi ha saltato la partitella finale. È entrato allo stadio, ha salutato il pubblico ed è sfilato verso la zona palestra-spogliatoi. A questo punto, domenica non giocherà anche l'amichevole con l'Egnatia, la terza su tre: del resto è la capitale del mercato, e fino a quando la situazione non sarà chiara non andrà in scena.

La questione è molto semplice nella sua complessità, tanto che ormai è diventata una filastrocca: Osi ha una clausola rescissoria da 130 milioni; il Psg si è spinto fino a 90 nel pacchetto-impossibile con l'incedibile Kvara e vuole un forte sconto; e il Napoli, dal canto suo, è seduto ad aspettare. Legittimamente sereno, considerando che Victor ha un contratto fino al 2026 e soprattutto è uno dei tre centravanti del momento. Sul podio, un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Insomma: non sarà svenduto. De Laurentiis è aperto a trattare, senza però allontanarsi oltremodo dai parametri, e ciò significa che se sarà, dovrà essere un affare da oltre 100 milioni.

Parallelamente, il ds Manna ha già coperto le spalle della squadra nel caso in cui l'affare parigino andrà in porto: Romelu Lukaku, un attaccante che sembra nato per giocare con Antonio Conte e che Antonio Conte è riuscito a valorizzare come mai nessun altro, è il colpo ideale già delineato nei contorni. Non resta che definire e firmare: l'intesa con Rom è pressoché raggiunta e con il Chelsea, che non l'ha neanche convocato per la tournée negli Stati Uniti, la trattativa è in discesa. Ci vogliono tempo e pazienza: tutto sommato, il mercato è una guerra di nervi. E quelli di Adl sono molto saldi.