Osimhen, offerta super un anno fa da un top club europeo: la rivelazione di Meluso

Meluso e il retroscena sull'addio di Zielinski

Tanti i temi toccati da Meluso: dall'esonero di Garcia agli arrivi di Mazzarri e Calzona fino all'addio di Zielinski che ha salutato a zero ripartendo poi dall'Inter. Sul centrocampista polacco, l'ex ds del Napoli ha ammesso: "L'abbiamo perso a parametro zero e potevamo fare qualcosa in più, me ne assumo la responsabilità. Quello che ha portato a perdere Zielinski potrebbero essere anche delle valutazioni economiche". Infine sul mercato attuale che Meluso vive da esterno: "Spinazzola, Buongiorno, Rafa Marin sono giocatori di ottimo livello che aiuteranno".