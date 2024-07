Napoli, tris d’acquisti per Conte: ecco i nomi

La trattativa per Gianluca Gaetano al Cagliari è entrata nel vivo: appena sarà trovata la quadra definitiva, il Napoli proverà ad affondare il colpo Gilmour. Billy Gilmour, il centrocampista del Brighton e della Scozia per cui il ds Manna ha già confezionato un'offerta da 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro: come ha candidamente raccontato il Ceo del club inglese, mister Paul Barber, la proposta non è stata ritenuta sufficiente e di conseguenza rifiutata, ma è in arrivo un rilancio. Nell'East Sussex se l'aspettano tutti, e questa volta difficilmente sarà rimandato al mittente: lo scozzese ha il contratto in scadenza nel 2026 e questa è di certo una chiave a misura per aprirgli le porte del Napoli. Da definire la cifra della cessione di Gaetano: la prima valutazione è stata di 12 milioni di euro a fronte di un'offerta di 8 milioni, e così ora si cerca un incontro a metà strada con il Cagliari.

Napoli su Brescianini: ecco le mosse

Resta da valutare la posizione di Jens Cajuste, soprattutto perché Manna ha intenzione di chiudere anche l'acquisto di Marco Brescianini con il Frosinone, altro uomo valutato 12 milioni con il fiato sul collo dell'Atalanta. Duello interessante. Molto. Cajuste è arrivato un anno fa dal Reims e tra il ritiro a Dimaro e i primi passi a Castel di Sangro è stato attentamente valutato da Conte. In Trentino, per lui, spese parole di apprezzamento, ma l'idea è che le parti stiano seriamente riflettendo sull'opportunità di continuare insieme. E così, beh, Brescianini: un pallino del direttore sportivo sin dai tempi della Juventus, un jolly che offrirebbe una serie di soluzioni alternative sia perché può agire nei due a centrocampo, sia da trequartista e all'occorrenza, in casi estremi, a tutta fascia.



Napoli su Neres: più di un'idea

Neres, lo sanno tutti in Portogallo ed evidentemente anche da queste parti, è stanco di vivere all'ombra di Angel Di Maria, e così il Napoli ha fiutato l'opportunità e ha cominciato a ricamare. A tessere e trattare. Un po' quello che parallelamente sta facendo il Besiktas: ci sono anche i turchi sulle tracce della ventisettenne freccia paulista che ha scalato la cima con l'Ajax prima di trasferirsi in Portogallo. Ma non finisce qui, sia chiaro: sia in termini di sfide di mercato, sia per ciò che concerne il listone degli obiettivi. Due più uno, verrebbe da dire: il ventitreenne centrocampista della nazionale scozzese, un ragazzo di 24 anni che ha conquistato l'attenzione di mezza Serie A e poi un brasiliano del Benfica. David Neres: un esterno offensivo di 27 anni da sistemare nei due dietro la punta, un fantasioso tutto dribbling, giochetti in velocità, gol e assist che potrebbe prendere il posto lasciato libero da Lindstrom. Da un paio di giorni ufficialmente un giocatore dell'Everton, già all'opera a Liverpool con la nuova maglia sulla pelle.



Le mosse per la difesa