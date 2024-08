Il Napoli stringe per Neres: incontro tra l'agente e Manna

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco

Neres, l'agente a Roma per incontrare Manna

Lui, però, è uno che ha sempre voglia di sentire sotto pelle la competizione, è ambizioso, vuole vincere e partecipare da protagonista ogni volta: da qui, l'idea di cambiare aria a caccia di nuovi stimoli e nuove sfide; da qui, la grande occasione che il club azzurro è pronto a cogliere al volo. Meglio ancora con il Golfo a incorniciare il momento: Giuliano Bertolucci, l'agente di Neres (e socio di Kia Joorabchian), è arrivato ieri a Roma e ha incontrato il ds Manna. Con il Benfica si tratta sulla base di 25 milioni più 5 di bonus, mentre il giocatore ha già dato il suo placet e le parti lavorano a un'intesa definitiva fino al 2029.

Napoli in pressing su Neres: equivoco Wikipedia

Esterno capace di giocare a destra e a sinistra, Neres è un calciatore così tecnico e rapido da essere finanche in grado di viaggiare nel tempo: la trattativa è avanzata ma non certo ufficialmente conclusa, però Wikipedia, l'enciclopedia libera online, lo descriveva come «attaccante del Napoli» già dal pomeriggio di ieri. Tifa per la conclusione dell'affare, insomma. Oppure è così che dovranno andare le cose. Fatto sta che Bertolucci è arrivato in Italia qualche giorno fa, è passato da Torino per assistere all'amichevole giocata all'Allianz tra la Juventus di Thiago Motta e la Next Gen di Montero sulle orme del classico di una volta a Villar Perosa, e poi ieri s'è spostato a Roma. Per incontrare Manna: un segnale molto chiaro della reciproca volontà di trovare un accordo e di chiudere il triangolo dell'affare.

A Lisbona critiche per la possibile cessione di Neres

Dicevamo: il Benfica per Neres sparava piuttosto alto, in Portogallo la sua cessione annunciata è stata piuttosto criticata, ma la grande stima di Conte e Manna e la volontà del giocatore, attratto dalla prospettiva di vivere la stagione della ricostruzione e della rinascita degli ex campioni d'Italia con un allenatore di questo calibro, hanno fatto la differenza. E così, per la cronaca: il Napoli aveva preventivato un investimento di circa 25 milioni ma per trovare un accordo a metà strada con l'iper valutazione del Benfica sono stati inseriti un po' di bonus. La trattativa viaggia spedita. Esattamente come quella con David: per lui è pronto un contratto fino al 2029 con uno stipendio da circa 3 milioni a stagione.

Neres in dubbio per l'esordio in campionato del Benfica

Neres è una chance vera. Un'occasione di mercato davvero importante che Manna è stato bravo a sfruttare, considerando la situazione con il Benfica e il dualismo con Di Maria. Il placet e le indicazioni di Conte sono stati decisivi e soprattutto danno la misura di quanto sia cambiato il mercato del Napoli: non soltanto giovani di prospettiva ma anche giocatori pronti, di personalità e abituati alle grandi competizioni. L'obiettivo è chiudere entro la prima del campionato, in programma il 18 agosto a Verona con l'Hellas, ma intanto domenica esordirà anche il Benfica nella Liga Portugal contro il Famalicão in trasferta. Neres è in attesa di capire se parteciperà alla trasferta oppure no: si corre. In stile Conte.