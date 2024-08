Napoli, Neres è in chiusura. E Lukaku vuole solo Conte

Il Napoli ha cominciato ufficialmente ieri la sua stagione, mentre il viaggio del Benfica, il Benfica di David Neres, partirà oggi alle 19 a Vila Nova de Famalicão, nel distretto di Braga, contro il Famalicão. Prima giornata della Liga Portugal. Il tecnico Roger Schmidt, alla vigilia, ha fatto un punto sul mercato e sul tema della partenza dell'attaccante brasiliano: «In questo momento Neres continua a essere un nostro giocatore. È vero, però, che il mercato resta aperto e che potrebbero esserci altre cessioni, ma dobbiamo affrontare queste situazioni. Le cose non sono sempre nelle mie mani. Sono gestite da più persone». Il Napoli ha già l'accordo con il calciatore e lavora per definire nei dettagli quello con il Benfica: operazione in chiusura da 25 milioni più bonus.



Neres sarà il primo di una serie di colpi che dovranno rinforzare il gruppo: Conte ha concluso il ciclo di preparazione tra Dimaro e Castel di Sangro ma la squadra è ancora un cantiere. L'allenatore aspetta altri acquisti, anche cinque o sei, per centrare l'obiettivo Champions e colmare quel gap importante - facciamo anche eccessivo - che un campionato fa ha scritto distanze enormi tra la zone di alta classifica e gli ormai ex campioni d'Italia. Rigenerazione in corso. A cominciare dall'attacco, dicevamo. A voi Lisbona: «Ci sono diversi club interessati, agenti e a volte succedono cose», ha aggiunto il tecnico del Benfica, Schmidt, affrontando ancora la situazione di Neres. I media portoghesi insistono e chiedono dell'affare con il Napoli: «Riguardo alla trattativa non posso entrare nei dettagli. Non so se le parti abbiano già trovato un accordo e non posso dirvi gli undici giocatori che giocheranno contro il Famalicão».