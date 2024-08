Napoli, fatta per Brescianini: fissate le visite mediche a Villa Stuart

Il Napoli si muove e ha praticamente chiuso il colpo Marco Brescianini dal Frosinone. Il centrocampista è atteso domani (13 agosto) a Roma per le visite mediche a Villa Stuart , la nota clinica nella zona nord della Capitale dove i nuovi giocatori azzurri svolgono i test di rito prima di mettere la firma sul contratto. Brescianini ha alle spalle una buona stagione nonostante la retrocessione in Serie B della sua ormai ex squadra.

Napoli, per Conte rinforzo Brescianini

In attesa di altri sviluppi, Conte a breve potrà contare su Brescianini, un nome per il centrocampo non altisonante ma che può essere utilissimo per la rinascita del Napoli.