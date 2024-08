Lukaku, il Napoli non molla: attesa per la risposta del Chelsea

Il Chelsea per il momento non l’ha accettata, sonda il mercato, si fa due calcoli, è fermo sulla richiesta da 40 milioni che il Napoli non ha intenzione di spendere. Poi, però, si rende conto che Omorodion non arriverà più e allora, perché no, un pensierino nei prossimi giorni per Victor Osimhen potrebbe anche farlo, intavolando una trattativa con il Napoli e con De Laurentiis, anche lui fermo sulle sue convinzioni, sulla volontà di capitalizzare al massimo la cessione del nigeriano che ha un prezzo ben definito:Una cifra alla quale non è arrivato nessuno, nemmeno il Psg, che per ora è concentrato su altri ruoli dell’attacco, sulla fascia sinistra, quella lasciata orfana da Mbappé e che da questa stagione ricoprirà sì Barcola, ma anche un altro incredibile talento del calcio francese, Desiré Doué. E poi, del resto, ci sono ancora due centravanti in rosa:Se riuscissero a cedere il secondo, allora sì che avranno bisogno di un numero 9 e di uno come Osimhen, che avevano già provato a prendere offrendo 200 milioni per lui e per Kvaratskhelia. Tentativo andato male e che ha inevitabilmente raffreddato i bollenti spiriti parigini e di Luis Campos, il ds che portò Osi a Lilla e di cui è calcisticamente innamorato da anni. E poi c'è l’Arsenal, che gioca la Champions, ma che ha ancora 2 attaccanti centrali che Arteta ha alternato nel precampionato: Havertz e Gabriel Jesus. Non due animali d'area come Osimhen e nemmeno come Gyokeres, che i Gunners avevano sondato: lo svedese ha una clausola da 100 milioni, guadagna meno del nigeriano, ma per il momento è ancora allo Sporting Lisbona, dove ha già segnato all’esordio in campionato. Lui, a differenza di Osimhen, non ha chiesto esplicitamente di andar via.