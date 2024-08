Napoli, ecco Neres. Ma Lukaku resta in stand by

D avid Neres è partito ieri da Lisbona, destinazione Roma, e oggi svolgerà le visite mediche a Villa Stuart. Poi, una volta completato l'iter e dopo aver firmato alla FilmAuro il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2029, salterà a bordo del van della società e si tufferà nel suo futuro. Il quarto acquisto è dietro l'angolo: certo, per carità, l'esperienza di Brescianini ha confermato che nel mercato bisogna mantenere una certa cautela fino all'ultimo istante, ma statisticamente ciò che è accaduto con l'ormai centrocampista dell' è partito ieri da Lisbona, destinazione Roma, e oggi svolgerà le visite mediche a Villa Stuart. Poi, una volta completato l'iter e dopo aver firmato alla FilmAuro il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2029, salterà a bordo del van della società e si tufferà nel suo futuro.: certo, per carità, l'esperienza di Brescianini ha confermato che nel mercato bisogna mantenere una certa cautela fino all'ultimo istante, ma statisticamente ciò che è accaduto con l'ormai centrocampista dell' Atalanta è un caso più unico che raro (a maggior ragione dopo aver superato i test fisici). E così, il popolo azzurro e soprattutto Antonio Conte possono attendere con un ampio margine di serenità l'arrivo del nuovo attaccante brasiliano già domani, in occasione della ripresa della preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico al rientro da Verona.



Napoli, le cifre del mercato

Cifre importanti, quelle di Neres: 30 milioni di euro al Benfica per averlo, 28 di base fissa più 2 di bonus; e 3 milioni di ingaggio a stagione. Complessivamente, insomma, tra David, Buongiorno (40), Rafa Marin (11) e il parametro zero Spinazzola, finora il Napoli ha superato gli 80 milioni di investimenti sul mercato per i cartellini dei nuovi, nonostante la mancata cessione di Osimhen. Vero è che la squadra è ancora incompleta, che latitano le alternative a centrocampo e soprattutto un centravanti principe, ma lo è altrettanto che gli sforzi sono stati notevoli senza l'ausilio degli introiti derivanti dalla Champions o da qualsiasi altra coppa europea. Nelle casse del club, invece, sono finiti più o meno 12,5 milioni di ricavi: 7 dal Rennes per l'acquisto a titolo definitivo di Ostigard e 5,5 dai prestiti con obbligo o diritto di riscatto di Cajuste all'Ipswich, Natan al Betis e Lindstrom all'Everton (altri 40-42 potenziali). Totale: una spesa di quasi 70 milioni.

Il colpo Neres in attesa di Lukaku