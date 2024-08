Napoli, Lukaku e Osimhen tutto fermo. Manna ha in pugno Gilmour

Il

giorno dopo la disfatta di Verona, Antonio Conte e il ds Manna hanno pranzato insieme. A Napoli: sono rimasti entrambi in città, nonostante il giorno libero, perché i veri comandanti non abbandonano mai una nave nella burrasca. La tempesta è scoppiata, come da bollettino di Castel Volturno, ma il tempo per rimettere le cose a posto c’è ancora: poco e tiranno, ma se sfruttato a dovere sarà sufficiente almeno per guardare al futuro con maggiore serenità. La risposta a tutti quelli che avevano letto l’ormai famoso discorso pronunciato sabato dal tecnico come un tentativo

strategico di piangere per poi ridere è arrivata puntuale: 0-3 con l’Hellas. Conte aveva capito tutto in larghissimo anticipo perché conosce la situazione meglio di chiunque altro: c’è una componente psicologica da maneggiare con cura estrema, e a questo ci penserà lui; e poi c’è la componente mercato. Acquisti, altri, urgenti: De Laurentiis ha già

investito tanto e bisogna dargliene atto - oltre 80 milioni a fronte di una dozzina di milioni di incassi -, ma la squadra ha lacune strutturali, oltre a grandi buchi nell’anima, che dovranno essere colmate per tornare subito in Champion

s

. C’è un palese squilibrio tra elementi di enorme qualità e altri notevolmente meno pronti.