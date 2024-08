Lukaku al Napoli, si tratta a oltranza: la nuova offerta

La telenovela Lukaku si arricchisce di un nuovo prezioso capitolo. Il Napoli ha alzato l'offerta per il cartellino del centravanti di proprietà del Chelsea , reduce da una stagione con la maglia della Roma. Si tratta ad oltranza, con il ds Giovanni Manna chiamato a convincere i Blues per accontentare Antonio Conte.

Lukaku-Napoli, trattativa a oltranza con il Chelsea: la nuova offerta

Il Napoli, rappresentato a Londra dal ds Giovanni Manna, continua a lavorare per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Lukaku, attaccante classe '93 richiesto espressamente da Antonio Conte. La società del presidente De Laurentiis spinge per chiudere in tempi brevi l'operazione: la nuova offerta corrisponde ad un trasferimento a titolo definitivo, a fronte di 30 milioni di euro più bonus o una percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore belga.