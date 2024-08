Lukaku al Napoli, è fatta! C'è l'accordo con il Chelsea: i dettagli dell'affare

Manna 'maratoneta'

È stata una vera maratona quella affrontata dal ds Manna per trovare l'accordo con i Blues e non sono mancati i momenti difficili, come ieri, quando si attendeva la fumata bianca, una speranza frustrata da Paul Winstanley, che aveva ribadito all'omologo dirigente del Napoli e al procuratore di 'Big-Rom', Pastorello, le condizioni degli inglesi: trasferimento a titolo definitivo e per una cifra decisamente importante. Oggi il nuovo appuntamento, con una nuova offerta, che ha finalmente fatto breccia nei dirigenti del Chelsea: Conte avrà il suo bomber.

I termini dell'accordo

Lukaku arriva al Napoli per un esborso di 30 milioni di base fissa. In caso di successiva rivendita entro tre anni, i bonus per il Chelsea potranno arrivare fino a 15 milioni. Per l'attaccante contratto triennale da circa 6 milioni a stagione.