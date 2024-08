Tutto su Lukaku al Napoli: cifre, retroscena e quando può arrivare

Romelu Lukaku è il nuovo centravanti del Napoli. È stata dura, a tratti durissima, una specie di maratona di New York con un passaggio per le strade di Boston e Londra, ma alla fine il ds Manna è riuscito a chiudere l'affare con il Chelsea dopo due giorni di incontri e a ricostituire una delle coppie gol più prolifiche degli ultimi anni: Conte più Rom. I dettagli: il Napoli e il Chelsea hanno definito un'operazione a titolo definitivo per 30 milioni di euro, più una percentuale sull'eventuale futura rivendita che, secondo una serie di parametri, scalando le montagne potrebbe arrivare anche a 15 milioni di euro. L'attaccante della nazionale belga, reduce da una stagione con la Roma, firmerà un contratto fino al 2027 da 6 milioni netti a stagione, con i benefici del decreto crescita: se nei prossimi tre anni non sarà venduto, il club azzurro non dovrà versare null'altro, altrimenti andranno fatti un po' di calcoli per stabilire il plus. Ma questa è un'altra storia, troppo più in là nel futuro. Il presente racconta di un quinto acquisto sudato, passato attraverso i tormenti di un'operazione inevitabilmente complicata dalle distanze economiche iniziali e soprattutto dallo stallo in cui è finita la situazione di Victor Osimhen. Chiusa la storia Lukaku, e in attesa di ufficializzare l'acquisto e di rientrare a Napoli con Rom, il ds Manna proverà a dedicarsi ancora a Osi negli ultimi sei giorni di mercato: complicatissima l'ipotesi che Victor possa trasferirsi al Chelsea, l'idea continua a non stuzzicarlo per niente. Si studia e si valuta: c'è ancora una finestra aperta su Parigi, sponda Psg. E poi l'Arabia, fino al 6 ottobre.