Napoli, guerra di nervi con Osimhen: vuole soltanto il Psg

NAPOLI - Il signornò ha detto oui. Tradotto: Victor Osimhen colleziona rifiuti, non vuole il Chelsea e non ha voluto l’Al-Ahli, l’ipotesi Arsenal non è decollata e alla fine la sua scelta è sempre stata il Psg. Negli ultimi giorni anche un po’ d’intermediari hanno provato a dare una scossa alla situazione, ma a regnare sovrano è ancora il caos. Osi è il grande caso di mercato dell’estate, non soltanto del Napoli: vive lontano anni luce dal progetto azzurro sin dal ritiro di Dimaro, si allena in orari diversi rispetto alla squadra, non è stato convocato per il Modena, l’Hellas e il Bologna e non ha giocato una sola amichevole estiva. E se proprio vogliamo dirla bene era convinto di non partecipare alla seconda parte della preparazione a Castel di Sangro. Sì: era sicuro che alla fine sarebbe andato al Paris Saint-Germain, a questo punto l’ultima fiche che sia lui sia il Napoli possono giocarsi sul mercato europeo, sempre più vicino al gong: venerdì sarà dentro o fuori. Fuori dal Continente, s’intende: se non sarà trovata una soluzione gradita a tutti, l’ultima possibilità fino a gennaio si chiamerebbe ancora Arabia Saudita, considerando che per i trasferimenti c’è tempo fino al 6 settembre. Sarebbe un bis: l’Al-Ahli ha già provato a prenderlo in prestito e poi ha offerto al Napoli una cifra vicina a 80 milioni, ma Osi ha detto no.