Il primo gol della sua avventura azzurra, Romelu Lukaku lo ha segnato con il cuore. Nella ressa, all’arrivo a Villa Stuart per le visite mediche in mezzo a un centinaio di persone in delirio, un tifoso del Napoli ha perso l’equilibrio ed è caduto trascinando un grosso vaso. Bene: Big Rom se n’è accorto, lo ha aiutato a rialzarsi e poi una volta sinceratosi delle condizioni del signore è entrato in clinica. Il tifoso si chiama Alessandro Mansi del Club Roma Azzurra.