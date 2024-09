Chelsea, Maresca parla di Osimhen: "Prendiamo solo alle nostre condizioni"

Chelsea, Maresca sul mancato arrivo di Osimhen

Queste le sue parole dopo il pareggio in campionato contro il Crystal Palace: "Vogliamo giocatori alle nostre condizioni, dobbiamo decidere noi. Se qualcuno non è arrivato, significa che le condizioni non erano buone per noi. Vedremo da qui a gennaio come andranno le cose. Non so quante partite abbiamo, ho detto molte volte che mi piace concentrarmi sul presente e l'immediato futuro. A gennaio vedremo".