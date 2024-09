Galatasaray, Osimhen mania in Turchia: "C'è l'aereo per Istanbul"

È fatta per Victor Osimhen al Galatasaray . La trattativa tra il club turco ed il Napoli ha subito un'accelerazione nel corso della giornata odierna e, stando ai media locali, il centravanti 25enne dovrebbe raggiungere il club di Mertens (con il quale ha giocato al Napoli) e Mauro Icardi (infortunatosi sabato sera) già nella tarda serata di oggi. Intanto a Istanbul è già scoppiata la Osi mania, con i tifosi che mostrano sui social la maglia del nigeriano con i colori giallorossi.

Osimhen, quando arriva in Turchia

Osimhen volerà a Istanbul molto presto. Secondo il sito turco Sports Digitale, il Galatasaray avrebbe preparato un piano di volo per portare Osi al terminal dell'aviazione generale dell'aeroporto Atatürk di Istanbul alle 00.30 di stasera locali (le 23.30 italiane). Attesi migliaia di tifosi per accogliere Victor. Anche il club turco ha fretta di chiudere: entro domani a mezzanotte deve consegnare alla Uefa la lista per la prossima Europa League.