Napoli, Lobotka e la rivelazione su Conte: "Lo ha subito deciso"

Stanislav Lobotka conferma di essere stato blindato da Conte non appena il nuovo allenatore è arrivato a Napoli. Il regista faceva parte dell'elenco dei calciatori incedibili che comprendeva anche Di Lorenzo, Anguissa e Kvaratskhelia. Proprio Lobotka parla di "quattro giocatori" in riferimento all'input del tecnico: "Conte al suo arrivo ha subito deciso di non far andare da nessuna parte quattro giocatori e io sono felice di essere rimasto a Napoli" le parole di Lobotka al podcast Var.