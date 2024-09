Napoli, Manna spiega su Osimhen-Milan: "Non ci ha chiamato nessuno"

"Non ci ha chiamato nessuno". Così Giovanni Manna , direttore sportivo del Napoli, rispondendo a una domanda sull'eventuale interesse estivo del Milan per Victor Osimhen . Poche parole da parte del ds azzurro per smentire una voce di mercato che, evidentemente, era emersa a fine estate, nei giorni di incertezza legati al futuro del centravanti nigeriano.

Osimhen-Milan, Manna smentisce. Cosa disse Ibra?

Lo stesso Ibrahimovic, pochi giorni fa, aveva glissato sull'argomento. Il Milan per completare l'attacco ha scelto Abraham mentre Osimhen alla fine si è trasferito in prestito al Galatasaray. Manna era intervenuto a Mediaset prima della partita poi vinta dal Napoli contro il Palermo in Coppa Italia. Tra i temi affrontati, anche quello sul rinnovo di Kvaratskhelia: "Non c'è fretta. Non c'è la corsa al rinnovo. Ha ancora tre anni di contratto col Napoli, ne stiamo parlando, non c'è una deadline, siamo tranquilli, vediamo che succederà nei prossimi mesi".