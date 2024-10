Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: distanze ridotte, ecco le cifre

La grande novità di giornata è che la distanza tra le parti sull’ingaggio di base, giunto in questa stagione a 1,8 milioni di euro, s’è notevolmente ridotta: il Napoli offre 5 milioni più bonus , così da arrivare intorno ai 6 milioni (come Lukaku) e diventare il più prezioso della rosa, con progressivi aumenti a scalare negli anni fino a sfondare il tetto dei 7 milioni. Più del triplo, tanto per cominciare. Una proposta davvero prestigiosa, soprattutto alla luce della mancata qualificazione in Champions tra gli effetti della disastrosa stagione post scudetto.

La domanda di Kvara e del suo entourage, dal punto di vista del nuovo stipendio di partenza, non si distacca granché da quella del club: distanza davvero molto minima. È ancora netta, invece, sulla richiesta di uno scatto importante alla terza stagione: non un aumento a scalare ma un aumento consistente, tra gli 8 e i 9 milioni, d’emblée. Una sorta di paracadute per garantire un ingaggio che evidentemente Kvara potrebbe guadagnare solo in pochissimi club: il Psg, ad esempio, in estate gli aveva offerto 11 milioni netti.

L’altro nodo da sciogliere, oltre a quello dello scatto del terzo anno, riguarda l’inserimento di una clausola rescissoria. Per dirla in termini pratici e sintetici: Khvicha e il suo entourage la richiedono da 80 milioni di euro, fa parte del pacchetto della domanda; il Napoli, invece, non ritiene di doverla contemplare nel contratto che verrà. E se fosse un muro invalicabile, cioè una pretesa non negoziabile, allora potrebbe accettare di prevederne una più adeguata, magari da 120 milioni. Come quella prevista inizialmente in occasione del rinnovo di Osimhen, prima della diminuzione strumentale al passaggio al Galatasaray. Altro punto all’ordine del giorno: le commissioni dell’agente del giocatore (soprattutto in caso di cessione).