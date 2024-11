Napoli, quell’obiettivo Dovbyk oggi alla Roma: il retroscena di mercato

NAPOLI - C’è stato un momento, in estate, in cui Artem Dovbyk era davvero più vicino al Napoli che alla Roma. Il centravanti ucraino piaceva molto al direttore sportivo Giovanni Manna, che lo vedeva come una soluzione concreta per il dopo-Osimhen, nonostante il nigeriano fosse ancora a libro paga in attesa che qualche club si decidesse a pagare la clausola. Insomma, il Napoli aveva messo gli occhi su Dovbyk, che in Spagna aveva impressionato tutti trascinando il Girona nella Liga, dove era diventato il capocannoniere. Un profilo ideale, nel pieno della sua maturità calcistica, che completava una lista di obiettivi per rinforzare l’attacco. Insieme a lui, infatti, il Napoli aveva monitorato anche Viktor Gyökeres, lo svedese dello Sporting Lisbona che in Portogallo aveva messo sul campo numeri straordinari ma che costava tantissimo: 100 milioni, il valore della clausola. Alla fine Gyökeres è rimasto allo Sporting, mentre Dovbyk ha pazientato, aspettando che il Girona trovasse un accordo con le varie pretendenti, tra cui c’era anche l’Arsenal. Gli agenti del giocatore avevano lavorato dietro le quinte per ottenere un gentlemen's agreement che consentisse al centravanti di uscire dalla porta principale, con la testa alta, e di trovare un accordo che accontentasse tutte le parti. In soldoni, 40 milioni per partire. Il Napoli, dicevano in Spagna, era pronto a offrirne 35: una cifra che si avvicinava, ma non abbastanza, a quella che chiedeva il Girona.