Luiz Felipe nuova idea per la difesa del Napoli: ma c'è anche la Juve

NAPOLI - La lista c’è, qualcuno cadrà, altri si aggiungeranno. Manca meno di un mese all’apertura del mercato invernale, ma le idee sono già chiarissime: serve un difensore centrale . L’hanno capito tutti, da Antonio Conte a Giovanni Manna , e si stanno muovendo di conseguenza. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo azzurro spunta quello di Luiz Felipe, 27 anni . Il difensore italo-brasiliano, dopo essersi fatto un nome in Serie A tra Salernitana e Lazio, aveva accettato di trasferirsi in Spagna, al Betis Siviglia, ma l’avventura andalusa è durata poco più di una stagione. La scorsa estate, attratto dai petrodollari, Luiz Felipe ha detto sì all’ Al-Ittihad , il club saudita che vanta stelle del calibro di Karim Benzema e N’Golo Kanté. Tuttavia, l’esperienza in Arabia non è andata come sperava : tra cambi di allenatore e prestazioni altalenanti della squadra, il difensore si è ritrovato ai margini. Laurent Blanc, attuale tecnico dell’Ittihad, non ha puntato su di lui. In questa stagione, Luiz Felipe ha giocato solo una partita in campionato, prima di fermarsi per un infortunio muscolare e uscire definitivamente dai piani dell'allenatore e del club. Ora è un’occasione sul mercato : il suo contratto, inizialmente valido fino al 2026, è stato risolto. È svincolato e potrà scegliere liberamente la sua prossima destinazione. Piace al Napoli, ma s’è fatta viva anche la Juventus: è un difensore di sicuro affidamento che conosce il campionato e che ha ancora l’età dalla sua parte. Lo stesso giocatore ha messo in cima alla preferenze un ritorno in Europa e soprattutto in Italia.

Napoli, tutti i nomi di mercato sulla lista di Manna

L’interesse del Napoli non è casuale. La partita di Coppa Italia contro la Lazio ha evidenziato ancora una volta l’esigenza di un rinforzo in difesa. Rrahmani e Buongiorno formano una coppia solida, ma dietro di loro c’è poco. Antonio Conte sa bene che, per competere ad alti livelli, servono alternative all’altezza, soprattutto in una stagione dove ogni dettaglio può fare la differenza. Luiz Felipe è solo uno dei profili considerati, ma il più intrigante per rapporto qualità-prezzo. Manna, in sintonia con Conte, sta valutando attentamente altri nomi. La priorità è chiara: giovani talenti o giocatori d’esperienza che accettino la sfida, consapevoli che il posto da titolare non sarà garantito subito e che, senza coppe, ci sarà solo il campionato per mettersi in mostra. Tra i giovani, piace Jakub Kiwior, 24 anni, centrale polacco dell’Arsenal. Quest’anno ha trovato poco spazio: è stato titolare solo due volte in League Cup e nell’ultima giornata di Premier contro il Manchester United. Non è l’unico profilo monitorato. Diego Coppola, 20 anni, titolare nell’Hellas Verona e pilastro dell'Under 21, è un altro nome entrato nei radar. Alto 193 centimetri, ha già mostrato personalità in Serie A e segnato due gol, il primo dei quali proprio al Napoli al Maradona. Un’alternativa interessante arriva dalla Repubblica Ceca: Martin Vitik, 21 anni, dello Sparta Praga. Difensore solido, con un’impressionante propensione al gol: già 3 reti in 12 partite di campionato. Giovane, tecnico e con margini di crescita. Tra i profili esperti, invece, c'è quello di Danilo (33): il brasiliano gioca poco con Thiago Motta alla Juve ed è in scadenza a giugno, ma il dt Giuntoli per il momento l'ha bloccato. Fa parte anche lui dei nomi sondati dal Napoli, che inevitabilmente dovrà far partire qualcuno se vorrà inserire il nuovo difensore centrale nella lista. Questioni numeriche e di paletti imposti dalla Lega, c'è anche questo da considerare.