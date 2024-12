Napoli, Raspadori può sbloccare il mercato: Conte aspetta rinforzi

La svolta in quarantotto ore. Alla vigilia della prima delle due sfide con la Lazio c’era un’idea sul mercato invernale del Napoli: magari un acquisto in difesa e le basi delle operazioni estive . Gestione. Poi, però, qualcosa è cambiato: sono venute fuori un po’ di lacune palesi, tali da indurre a rivedere le strategie già a gennaio. Antonio Conte ha la necessità di rinforzare la rosa in quei settori apparsi meno competitivi soprattutto dopo la notte dell’Olimpico (ma già a Torino aveva mandato un messaggio esplicito e senza fronzoli a De Laurentiis): è primo in campionato da nove giornate e rispetto alle altre del gruppo di testa non ha le coppe europee e ora neanche la Coppa Italia, ma oltre alla base molto forte e solida di 14-15 giocatori, ha bisogno di interventi come spiegato chiaramente dalla sfida di coppa a Roma. Una serata che ha sbandierato problematiche difensive, sia al centro sia sugli esterni; una notte che ha evidenziato l’equivoco tattico in cui continua a incappare Giacomo Raspadori - schierato mezzala-trequartista e non centravanti come vorrebbe lui - e che probabilmente ha invertito il trend una volta per tutte. Le difficoltà di collocazione di Jack in un 4-3-3 dove Lukaku è il centravanti totem e Simeone la prima alternativa, e dove Neres fatica a trovare spazio da esterno , hanno scritto un capitolo forse decisivo sul suo futuro: non è più incedibile. Lui, del resto, ha già espresso la legittima esigenza di trovare minuti e continuità in occasione di un’intervista rilasciata in Nazionale, e così il suo telefono ha cominciato a trillare: nelle ultime undici giornate di campionato ha messo insieme appena tre spezzoni e 49 minuti (esclusi recuperi). Poi, le due in Coppa contro Palermo e Lazio da titolare. Fuori ruolo .

Napoli, Raspadori sblocca il mercato

Di estimatori ne ha, eccome: la Juve, la Roma, l’Atalanta e non solo. E ciò significa che il suo probabile addio a gennaio potrebbe rappresentare una chiave per sbloccare il mercato in entrata: per acquistare, infatti, il club ha necessità di ricavare spazi utili in lista. Altro indiziato a lasciare il Napoli a gennaio, creando così un’altra casella libera è Juan Jesus. E in corso ci sono riflessioni su altri elementi.

Napoli, l'ipotesi scambio con Danilo

La stima della Juventus nei confronti di Raspadori, comunque, è conclamata: l’idea di cui hanno parlato le società, Manna e Giuntoli, sarebbe quella di uno scambio con Danilo. Difensore che piace al Napoli e che tra l’altro è in possesso dei requisiti ritenuti necessari in questa fase. A cominciare dall’esperienza e dalla capacità di accettare la situazione di partenza: Rrahmani e Buongiorno sono la coppia sulla quale sono state fondate le fortune difensive della squadra.

Napoli, tutti i nomi in lista

In lista anche Kiwior dell’Arsenal, che per il momento non è intenzionato a cederlo in prestito; lo svincolato Luiz Felipe; Vitik dello Sparta Praga; Coppola del Verona. L’assenza di Mazzocchi, fuori per infortunio sin dalla sfida con la Roma, ha anche sottolineato l’esigenza di scovare un’alternativa sugli esterni: nel primo round con la Lazio è stato adattato Zerbin, e tra l’altro la possibilità che possa cambiare aria a gennaio è concreta. Si vedrà. Il Napoli, nel frattempo, punta forte su Dorgu per la prossima stagione: il Lecce lo valuta 40 milioni e la concorrenza è notevole. L’esperimento-Raspadori in Coppa Italia ha aperto anche un nuovo fronte: saranno valutate opportunità a centrocampo già a gennaio.