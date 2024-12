Napoli, le mosse di mercato: Biraghi per Spinazzola è il possibile scambio

Il Napoli si avvicina al mercato di gennaio con il passo svelto dei terzini di fascia e il piglio deciso dei marcatori centrali: nomi autorevoli, indicazioni, in certi casi anche operazioni che stanno prendendo quota. Per la precisione: con la Fiorentina è in piedi lo scambioterzino sinistro per terzino sinistro. Ma non solo: la Viola è molto interessata anche a Michael Folorunsho, un centrocampista che dopo la convocazione di Spalletti all’Europeo ha collezionato briciole in questa stagione - perdendo di conseguenza anche la Nazionale - e che a Firenze hanno cominciato a seguire con attenzione ancora più estrema dopo l’emergenza creata dal problema accusato da Bove. E ancora:Ha 33 anni, il contratto in scadenza, un’enorme esperienza e la capacità di poter ricoprire più ruoli: centrale nella difesa a quattro e a tre, terzino destro e sinistro all’occorrenza. Un jolly.

Il brasiliano della Juventus, ieri inizialmente in panchina in Coppa Italia, potrebbe rientrare in un’operazione con Raspadori: Jack piace alla Juve dall’estate, fu proprio Giuntoli a portarlo al Napoli nell’estate 2022, e come nel caso di Folorunsho ha messo insieme poche presenze e pochi minuti in questa stagione. Ha voglia di continuità. Il ds Manna, un mesetto fa, ha anche incontrato l’agente italiano di Danilo per capire con precisione i termini della situazione. Dall’epoca, però, qualcosa è cambiato soprattutto nel minutaggio: Motta ha rilanciato il suo capitano e nelle ultime quattro tra campionato e Champions ha sempre giocato dal 1’. Dichiarando anche qualcosa sul futuro dopo la vittoria con il City: «Avete mai visto un capitano che lascia a metà stagione? Ho un contratto fino al 2025 e intendo rimanere fino alla fine». Poi, dopo la sconfitta con il Venezia, ha aggiunto: «Vado via a gennaio solo se la Juve non mi vuole più». Luiz Felipe, brasiliano con cittadinanza italiana di 27 anni, svincolato di recente dall’Al-Ittihad, resta un’altra opzione. Non la prima, però, come Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, 28 anni. Diverso il discorso per Jakub Kiwior, 24 anni, polacco dell’Arsenal: piace molto ma i Gunners per ora chiudono al prestito e preferiscono cedere a titolo definitivo.

Per la cronaca. Raspadori, 24 anni, è seguito da tanti altri estimatori. E innanzitutto dalla Roma, altro club che in questo periodo sta valutando la lista dei giocatori cedibili e incedibili sui quali costruire il rilancio. L’idea, comunque, è che Jack a gennaio sarà uno degli uomini mercato più in voga.