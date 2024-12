Napoli, Raspadori e Spinazzola nodi di gennaio: la strategia di mercato

Entrate, ma anche uscite: il calciomercato del Napoli si muove sul doppio binario, con la consapevolezza che la finestra di gennaio sarà fondamentale per le ambizioni di questa stagione. La concentrazione è quindi massima. Tutto ruota attorno al futuro di Raspadori, ma l’attaccante non è l’unico: aspirano ad avere maggiore spazio anche Spinazzola, Folorunsho e Marin. L’ex Sassuolo, ricordiamolo, è finito al centro dei discorsi con Juve e Roma. Con i bianconeri è stato ipotizzato uno scambio con Fagioli, fuori da tempo dai piani della Vecchia Signora, ma al momento non si è trovato l’incastro giusto, e quindi se ne riparlerà presumibilmente più avanti. Con i giallorossi è stato invece affrontato il futuro di Pellegrini, che non sta trovando continuità con Ranieri in panchina. Il contratto in scadenza nel 2026 mette comunque il capitano della Roma in una posizione di forza.