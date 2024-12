Mercato Napoli: gli ultimi aggiornamenti su Danilo e Pellegrini

Napoli, idea di mercato con la Fiorentina

La prossima settimana, quella della trasferta a Firenze per sfidare la Fiorentina, sarà quella giusta per scaldare il triangolo Folorunsho-Biraghi-Spinazzola. La Viola insegue il centrocampista azzurro per offrire a Palladino una soluzione gradita dopo la grave perdita di Bove, ma il Napoli deve prima individuare una pedina per Conte considerando la richiesta di non alterare lo stato numerico dell’organico. Parallelamente, Biraghi potrebbe arrivare nel caso in cui Spinazzola accetterà di uscire: Spina, però, non è intenzionato a muoversi entrando in uno scambio di prestiti secchi tra esterni con la Fiorentina. Ovvero: preferisce, se proprio deve partire, una soluzione definitiva.



Napoli, il punto in difesa: Danilo o Rugani

Ieri, nel frattempo, Thiago Motta ha parlato di Danilo. Il tecnico ha focalizzato l’attenzione sulla partita contro la Viola, ma il caso del capitano resta aperto. Il Napoli è in attesa: per il momento non ha intenzione di corrispondere un indenizzo alla Juventus per un calciatore di 33 anni in scadenza a giugno e dunque prossimo ad acquisire lo status di parametro zero, ma la Juve non è propensa a liberarlo. E così, beh, non resta che aspettare: c’è anche l’Al-Nassr in agguato. Magari ragionare sull’ipotesi di un’operazione con Raspadori, valutato 20-25 milioni, o sulle alternative. Una credibile è Daniele Rugani, 30 anni, anche lui in quota bianconera ma ora in prestito all’Ajax di Farioli, dove però non è riuscito a trovare grande continuità se non nelle ultime due partite. E ancora: lo svincolato Luiz Felipe, 27 anni, brasiliano con cittadinanza italiana. La priorità, però, è ricavare spazi in lista: Folorunsho, Jack e Juan Jesus - che pia c e al Venezia - li garantiscono; non Zerbin e Rafa Marin (inseguito dal Como). Raspadori è una chiave anche sull’asse con la Roma, in ottica scambi: al Napoli piace molto Lorenzo Pellegrini, 28 anni. L’alternativa è Bryan Cristante, 29 anni.