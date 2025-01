Napoli, intrigo Fazzini: Manna ha l'accordo, il giocatore vuole la Lazio

Dicevamo: un triangolo isoscele, con il giocatore a recitare da base e i due club a fare i lati di una figura che al vertice ha sempre l’Empoli. E Corsi, il presidente, per il momento ha blindato l’accordo con il ds Manna : i termini sono stabiliti, non esistono problemi tra le due società, ma è ovvio che la volontà del giocatore sarà determinante. Per il Napoli sarebbe un’operazione conveniente anche dal punto di vista della composizione della lista: Fazzini ha 21 anni, è un under, e per lui non è necessario ricavare un posto nella rosa dei 25: una volta completata la cessione (annunciata) di Folorunsho alla Fiorentina , inserendo il centrocampista sfrutterebbe lo slot per il difensore. In caso contrario, volendo inserire due pedine a gennaio a prescindere dall’età, dovrebbe comunque ricavare due posti in lista. Scuffet-Caprile è stato uno scambio alla pari, entra uno e l’altro esce.

Napoli, serve un centrocampista

In attesa della decisione definitiva di Fazzini, il Napoli dovrà comunque guardarsi intorno provando a trovare alternative che possano in qualche modo garantire quella qualità offensiva a centrocampo che Conte s’aspetta considerando la cessione di Folorunsho. Un centrocampista con certe caratteristiche da ritrovare nel suo sostituto. Tra l’altro, il signor Antonio è stato molto chiaro: ha spiegato di non aver fatto richieste particolari alla società, se non di mantenere in rosa l’attuale numero di giocatori. Un modo per tenere sempre viva la c ompetizion e e sempre alti il livello e il ritmo degli allenamenti. Si vedrà. Nel frattempo anche la Lazio è in attesa. Ed entrambi valutano piste alternative: il Chelsea cede in prestito Cesare Casadei, 21 anni, altro under. I Blues e gli agenti ne stanno parlando sia con club italiani - c’è anche il Torino - sia all’estero. Si vedrà. In questo momento, al Centro-Sud, l’idea è che Fazzini sia la priorità.