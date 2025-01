Khvicha Kvaratskhelia può lasciare il Napoli in pochi giorni. Blitz improvviso del Psg: circa 80 milioni di euro per il Napoli. Il ds Manna ha attivato i contatti con il Lilla per Edon Zhegrova, esterno del Lilla e della nazionale kosovara. Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Khvicha, il Napoli aspettava soltanto la firma, ma ora è venuto fuori chiaramente il motivo del ritardo: il ritorno imponente del Psg. La trattativa è avviatissima.