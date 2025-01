Kvaratskhelia al Psg, è fatta: in partenza da Napoli per Parigi, il piano del volo privato

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe partire tra qualche ora per Parigi. L'affare tra Napoli e Psg è chiuso per una cifra vicina ai 70 milioni di euro con i bonus e il giocatore è pronto a volare in Francia per chiudere i dettagli personali con il suo nuovo club. A quanto pare, Kvara potrebbe (dovrebbe) partire già in serata con un volo privato dall'aeroporto di Napoli-Capodichino. Tra qualche ora, per la precisione: il suo agente Mamuka Jugeli sta sistemando gli ultimi dettagli con il ds del Psg, Luis Campos, e poi gli darà il via libera. Kvara firmerà un contratto quinquennale da 8,5 milioni a stagione (l'ingaggio è a salire negli anni).